(Görüntülü) Taşköprü'de çirkinliğin izleri siliniyor

ADANA'nın simgelerinden 1634 yıllık Taşköprü'nün duvarlarına kimliği belirsiz kişilerin sprey boya ile yazdığı yazılar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından silinmeye başladı.



Karayolları Genel Müdürlüğü'nce 2006'da gerçekleştirilen restorasyonun ardından araçlara kapatılıp sadece yaya ve bisiklet-motosiklet geçişine izin verilen Taşköprü'nün duvarlarına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla yazılar yazıldı. Tepki çeken yazıların basında da yer alması üzerine Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri harekete geçti. Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan Roma mirası Taşköprü'nün duvarlarına yazılan yazılar, yüksek basınçlı buhar makineleri kullanarak silinmeye başladı.



Taşköprü'den geçen vatandaşlar, birkaç gün daha süreceği belirtilen çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

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