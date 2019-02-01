(Görüntülü) Tarsus'ta hortumun vurduğu seralarda onarım

MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaşanan hortum felaketinde hasar meydana gelen seralarda, çiftçiler, onarım çalışmasına başladı. Tarsus ilçesinde önceki gün şiddetli fırtına ve yağmur ile birlikte gelen hortum, bölgede bulunan bazı seralarda hasara neden oldu. Mahsullerin zarar görmediği seraların brandaları yırtıldı. Özellikle ova köylerindeki seraların sahipleri, onarım işlerine başladı. Enerji hatlarında meydana gelen arızlar nedeniyle 12 köyde yaşanan elektrik kesintisi de Toroslar EDAŞ ekiplerinin çalışması sonucunda giderildi. Hortumun ardından İlçe Hasar Tespit Komisyonu tarafından başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

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