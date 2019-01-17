(Görüntülü) Tarladan güreş minderine

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinin Özdemirci Mahallesi'ndeki ortaokula müdür olarak atanan müzik öğretmeni Özgür Kayaoğlu, aielerine yardım etmek için yaz kış, tarla ve ahırlarda çalışmak zorunda kalan öğrencilerinden 15'i kız 29'unu güreş sporuyla tanıştırdı. Özellikle kız öğrenciler, güreşteki yetenekleriyle kısa sürede lisans almayı başardı. Tarlalardan çıkıp, mindere ayak basan çocuklar, okullarına madalyalar kazandırmak istiyor. Müzik öğretmeni Özgür Kayaoğlu, geçtiğimiz Eylül ayında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Çivril'e 37 kilometre mesafedeki kırsal Özdemirci Mahallesi'nde bulunan Özdemirci Ortaokulu'na müdür olarak atandı. Kayaoğlu'nın ilk işi, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerine yardım etmek için zaman zaman devamsızlık yapan öğrencilere okulu sevdirmek oldu. Kayaoğlu bu amaçla öğrencilerini sporla tanıştırdı. Ağır işlerde çalışmak zorunda olan öğrencilerinin şehirde yaşayan akranlarına oranla daha güçlü olduğunu farkeden Kayaoğlu, bir güreş takımı kurdu. Kız çocuklarının erken evlenmelerinin önüne geçmeyi ve yetenekli sporcular yetiştirmeyi de hedefleyen Kayaoğlu, Çivril Belediyesi'nin güreş kulübü antrenörlerini okula davet etti. TARLADAN MİNDERE Özdemirci Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerde yapılan tarama sonucunda 79 öğrencinin güreş sporunda yetenekli olduğu görüldü. Çivril şehir merkezindeki spor salonunda ikinci kez taramadan geçirilen çocuklardan 15'i kız, 14'ü erkek olmak üzere toplam 29 öğrenciye, 'gelecek vadettikleri' için kulüp lisansı çıkartıldı. Çivril Belediyesi'nin ulaşım desteğiyle ilçe merkezindeki spor salonuna giden öğrenciler, haftanın 3 günü güreş eğitimi almaya başladı. GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI YETİŞİYOR Özdemirci Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Hurşit Yıldırım, güreş sporuna başlamasıyla birlikte çok mutlu olduğunu, okula olan ilgisinin de arttığını söyledi. Profesyonel anlamda güreş yapmak istediğini belirten Yıldırım, hedefinin Türkiye ve dünyadaki müsabakalarda dereceye girmek olduğunu söyledi. Güreş takımına giren öğrencilerden Emirhan Göçer de okuldan arta kalan zamanlarda ailesine tarla ve ahırda çalışarak, yardım ettiğini belirtip, "Bu nedenle çok güçlüyüm. Bu gücümü de güreş sporunda gösterip, başarılı olmam istiyorum" dedi. Güreşin hayatına renk kattığını belirten Raziye Çakır, "Güreşi çok sevdim. Köyde birçok zor işi yapıyorum. Bu sporda ilerlemek ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum" diye konuştu. 'AMACIMIZ, SEYİT ONBAŞI'LAR, NENE HATUNLAR YARATMAK' Özdemirci Ortaokulu Müdürü Özgür Kayaoğlu, öğrencilerinin sporla tanışmalarının ardından derslerindeki başarılarını da arttırdığını söyledi. Kayaoğlu, "Güreşe başlamalarının ardından öğrencilerimin notları fevkalade yükseldi. Çocuklar, inanılmaz derecede mutlular. Teneffüslerde yanıma gelip sürekli 'Öğretmenim güreşe ne zaman gideceğiz' diye soruyorlar. Güreş kurslarının ardından öğrencilerimizin ailelerine ve mahallemize bir enerji gelmiş oldu. Asıl amacımız, güçlü ve sağlıklı bir Türk toplumu yaratmak. Yeni Seyit Onbaşı'lar yeni Nene Hatun'lar yaratmak. Bizim buna çok ihtiyacımız var" dedi. 'KIRSAL MAHALLERDEKİ ÇOCUKLAR DAHA GÜÇLÜ' Çivril Belediyesi Güreş Kulübü Antrenörü ve Milli Güreşçi Özgür Güllü de "Özdemirci Mahallesi'ne gititğimizde, buradaki öğrencilerin şehirde yaşayan akranlarına göre daha güçlü, çalışkan ve azimli olduklarını gördük. Potansiyeli çok yüksek çocuklar var. Bu pontansiyeli değerlendirip, bu öğrencileri Çivril'e getirerek, iyi bir güreşçi olmaları için eğitim veriyoruz. Bu çocuklarımızın arasından Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında Türk bayrağını dalgalandıranların çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu. AK Partili Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven ise, ilçenin ilk güreş kulübünü kurarak, eğitim verdiklerini belirtti. Kulüpte eğitim alan öğrencilerin oldukça istekli olduğunu kaydeden Başkan Güven, ata sporu olan güreşe desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

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