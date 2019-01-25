(Görüntülü) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Buse'nin kaybolduğu yerde açıklamalarda bulundu

(Görüntülü) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Buse'nin kaybolduğu yerde açıklamalarda bulundu

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