(Görüntülü) TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ Birçok eseri barındıran İstanbul'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi Görüntü Dökümü: ---------- //HAVADAN// -Sultanahmet meydanı -Ayasofya -Yeni Cami -Topkapı sarayı (Tür:...

(Görüntülü) TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ Birçok eseri barındıran İstanbul'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi Görüntü Dökümü: ---------- //HAVADAN// -Sultanahmet meydanı -Ayasofya -Yeni Cami -Topkapı sarayı (Tür: İstanbul)

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