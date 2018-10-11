(Görüntülü) TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ Birçok eseri barındıran İstanbul'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi Görüntü Dökümü: ---------- //HAVADAN// -Sultanahmet meydanı -Ayasofya -Yeni Cami -Topkapı sarayı (Tür: İstanbul)
TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ Birçok eseri barındıran İstanbul'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi Görüntü Dökümü: ---------- //HAVADAN// -Sultanahmet meydanı -Ayasofya -Yeni Cami -Topkapı sarayı (Tür:...
TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ Birçok eseri barındıran İstanbul'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi Görüntü Dökümü: ---------- //HAVADAN// -Sultanahmet meydanı -Ayasofya -Yeni Cami -Topkapı sarayı (Tür: İstanbul)