(Görüntülü) Tarihi 'Tuz Han'ın restorasyonu başladı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN Oturakçı Pazarındaki 200 yıllık Tuz Hanı'nın restorasyon çalışması başlatıldı. Kentte 200 yıllık geçmişi olan tarihi Tuz Hanı'nın restorasyon çalışmaları başlatıldı. Restorasyon sonrasında handa 39 otel odası ve 8 işyeri yapılması planlanıyor. Tuz Hanı'ndaki restorasyon çalışmalarını Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın yerinde inceledi. Vali Aykut Pekmez, handaki restorasyon çalışmalarının uzun süren emekler sonra başladığını belirterek şunları söyledi Tuz Hanı'nda başlayan restorasyon çalışmasını incelemek için buradayız. Uzun yıllardır verilen emeğin hayata geçtiği gün yıllar önce uzun emekler ile kamulaştırma çalışması proje çalışmaları kurumdan onaylanması aşaması yıllar boyunca uzun emekler sarf edilmiş ve bugün restorasyon çalışmasının yıkım aşamasına başladık. İnşallah 3 yıllık bir süre içerisinde ama biz bu üç yıllık süreden daha az bir zamanda bitirmeyi amaçlıyoruz. Tabi Tuz Hanı Adıyaman hepimizin bildiği gibi çok güzel tarihi ve doğal güzelliklere sahip. Yaklaşık 200 yıllık geçmişi ile Adıyaman'ın yaşanmışlığına, anılarına ev sahipliği yapan önemli bir binamız. Bu restorasyon çalışması ile beraber bu önemli tarihi binamızın inşallah hem gezilebilecek, hem de yaşayan bir bina haline gelecek. Yani sadece restorasyon yapıp sadece gezilecek bir bina değil, içinde dükkanların olduğu hayatın devam ettiği eski hüviyetine kavuşan bir bina olacak. Adıyaman tarihi güzelliklere sahip bir ilimiz. Diğer ören yerlerimizde de Avrupa birliğinden aldığımız projeler ile beraber bu yıl önemli çalışmalar yapacağız. Bu yıl Cumhurbaşkanımız talimatı ile Göbekli tepe yılı ilan edildi. O kapsamda Adıyaman'da bu göbekli tepe yılından mutlaka etkinlikler ile faydalanacak. Bu Tuz Hanı ile birlikte diğer tarihi doğal güzelliklerimizle beraber Adıyaman'nı turizm alanında da hak ettiği yere kavuşturmak için ellimizden geleni yapacağız. Tabi bu sürecin uzaması kamulaştırma çalışması kamulaştırmada ve projedeki hazırlıklar belli bir zaman alıyor. Tabi kamulaştırmaya itiraz edenler olabiliyor ama önemli olan bugün bu noktaya getirebilmek. Milletvekili Ahmet Aydın ise Tuz Hanı restorasyonunun tamamlanması ile beraber turizme önemli katkıda bulunacağını belirtti. Aydın, Adıyaman'ın çok önemli bir eseri tuz hanı biz her zaman şunu ifade ediyoruz. Yılda 2 milyon turist gelip Nemrut'u görüp aynı gün geri dönse bir döviz bırakacağı yok. İçerden veya dışarıdan gelen turisti eğer şehir merkezinde ağırlamasanız, alışveriş yaptırmazsanız, konaklamazsa şehirde çok ciddi bir getirisi olmaz. Bu anlamda beş yıldızlı otellere ihtiyacımız olduğunu söyledik. Beş yıldızlı bir otelimiz oldu. Hem de bu tür tarihi konakların tarihi yapıların yaşanabilir hale getirebilmesi gerekirdi. Oraların dolaşılması gezilmesi gerekir dedik burada yaklaşık 200 yıllık bir eser bunu yeniden aslına uygun bir şekilde canlandıracağız. Burada 39 civarında oda planlanıyor otel kısmında iş yerleri var 8 civarında dükkan yine restoranıyla birlikte yaşanabilir temiz bir mekana dönüştüreceğiz. Gelen misafirlerimizi içerden dışarıdan hem alışveriş yapma, hem konaklama hem de Adıyaman'ın tanıtımına ciddi bir katkı sunacak. Burada belki yeri geldiğinde diziler filimler yapılacak. Biliyorsunuz ki buralar sanatsal olarak kullanıyor buda ilin tanımı için önemli dedi.