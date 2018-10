(Görüntülü) Tarihi kervansaray 102 odalı otel olarak hizmet verecek

Haber-Kamera Ali Can ZERAYEDİRNE,()EDİRNE'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Ağa Han Mimarlık Ödülü bulunan tarihi Rüstempaşa Kervansarayı, iki yıl aradan sonra otel olarak hizmete açılıyor. Edirne'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Rüstem Paşa tarafından 1554 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan ve yıllarca otel olarak kullanıldıktan sonra kaderine terk edilen tarihi Kervansaray, yeniden hayat buluyor. 1980 yılında Ağa Han Mimarlık ödülünü alan tarihi Kervansaray'ı otel olarak işleten firma yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce kapısına kilit vurdu. Firmanın satılmasının ardından yeni sahipleri, kaderine terk edilen tarihi binayı otel olarak kullanmak için çalışmalara başladı. İç temizliği yapılan, odaları yeniden düzenlenen tarihi bina önümüzdeki günlerde otel olarak yeniden turizme kazandırılacak. Edirne'nin önemli tarihi yapılarından biri olan ve 1980 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü'nün kazanan Rüstempaşa Kervansarayı, dikdörtgen avlunun çevresine iki katlı, 102 odadan oluşuyor. İki ayrı bölümünde iki ayrı avlusu ile Rüstempaşa Kervansaray'ın Osmanlı döneminin en görkemli yapılarından biri. Mimar Sinan'ın ustalığını her kademesinde görüldüğü eserde, karşılıklı olarak yukarı yükselen merdivenleri ve çok kubbeli olmasıyla dikkat çekiyor.Tarihi kervansarayda ayrıca hamamda bulunuyor. Rüstempaşa Kervansaray'ın işletme Müdürü Selma Meşe, kervansarayın temizlik çalışmalarının ardından en kısa sürede otel olarak yeniden hizmet açılacağını belirterek, Şu an odalarımızda temizlik çalışmaları bitmiş durumda. En kısa sürede hizmete açacağız. Toplam 110 odamız var. Yüze 70 çalışmalarımız tamamlandı. Kapalı kaldığı zamanlarda yapıda ve çevresinde otların uzamasıyla çirkin görüntü vardı. Odalarda temizlik çalışması başlattık. Ufak tefek onarımlarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, kervansarayımız otel olarak tekrar hizmet vermeye başlayacak dedi. Kentte en önemli yapılardan Selimiye Cami'nin hemen alt tarafından bulunan Rüstempaşa Kervan Sarayı, dış cephesinde bulunan iş yerleriyle günümüzde, kente ekonomik katkı sağlayan yapılardan biri olma özelliğini taşıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kervansaray'ın yukardan drone ile görüntülenmesi Selimiye Camii ve kervansaray Yukrdan detay görüntü Kervansaray'dan genel detay Otel odalarından detay Selma Meşe ile röp. Detay görüntü Muhabir Ali Can Zeray anons Farklı açılardan detaylar