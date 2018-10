(Görüntülü) Tarihi Çorum Kalesi surlarından kopan kaya parçaları yola düştü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'un Kale Mahallesi'ndeki Selçuklu mimarisi özelliği taşıyan tarihi kalenin surlarından kopan kaya parçaları, trafik akışının olduğu yola düştü. Bu sırada caddeden sürücü, kaldırımdan yaya geçmemesi, olası facianın önüne geçti.



Çorum Kalesi surlarının bir bölümünden önceki gün kopan kaya parçaları, 5 metre yükseklikten trafik akışının olduğu yola düştü. Bu sırada caddeden sürücü, kaldırımdan yaya geçmemesi, olası facianın önüne geçti. Uzakta olup, kaya parçalarının düştüğünü görenler ise büyük korku yaşadı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaya parçalarının etrafını dubalarla çevreyelerek, önlem aldı.



Kale Mahallesi'nin muhtarı Ali Şahin, can ve mal kaybı olmadığını belirterek, "Anıtlar Yüksek Kurulu'na benim bildiğim kadarıyla restorasyon çalışması için proje sunulmuştu; ancak halen cevap alınmadı. Bir an önce yetkili kurumun, kale için acil çözüm üretmesi gerekmektedir. Çünkü yağışlı havalarda zaman zaman kaya parçaları düşmekte" dedi.



Öte yandan Çorum Belediyesi'nce tarihi Çorum Kalesi için restorasyon projesi hazırlandığı belirtildi.



ÇORUM KALESİ



Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimari özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli belgede, kaleden 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma- Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük cami ile 42 konut yer almaktadır.