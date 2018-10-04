(Görüntülü) Tarihi camiye çirkin saldırı (2) - SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

(Görüntülü) Tarihi camiye çirkin saldırı (2) - SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

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