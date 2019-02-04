(Görüntülü) Tamir ettiği telefon böyle patladı

İSTANBUL,()-BURSA'da tamir sırasında bir cep telefonu patlayarak alev aldı. O anlar işyerinin kamerası tarafından kaydedildi.



Olay, 14 Aralık 2018'de Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu tamirhanesinde meydana geldi. Tamirhaneye bataryası şiştiği için bir telefon bırakıldı. İşyeri çalışanı telefonun içini açarak incelemeye başladı. Bu sırada telefon patlayarak alev aldı. Telefonu tamir eden kişi, refleksle telefonu yere attı. Daha sonra üzerine basarak, söndürmeye çalıştı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.