(Görüntülü) Taksim Meydanı yılbaşı kutlamaları öncesi havadan görüntülendi

Ersan SAN / İstanbul - YENİ yıla Taksim'de girmek isteyenler akın akın meydana geldi. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni...