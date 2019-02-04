(Görüntülü) Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı (1)

Doğanay YAVUZ - İstanbul - TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.

(Görüntülü) Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı (1)

Doğanay YAVUZ - İstanbul - TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.

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