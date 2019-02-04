(Görüntülü) Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı (1)

Doğanay YAVUZ - İstanbul - TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.
Doğanay YAVUZ - İstanbul - TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.
Doğanay YAVUZ - İstanbul - TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.