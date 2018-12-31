(Görüntülü) Taksim Meydanı araç trafiğine kapatıldı (Aktüel)

Zeki GÜNAL-İbrahim MAŞE / İSTANBUL, () YENİ yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya devam ediyor. Taksim Meydanı Araç trafiğine kapatıldı. Polis, bariyerlerle çevrelenen Taksim Meydanı girenleri tek tek üst aramasından geçirirken çantaları da didik didik arıyor.