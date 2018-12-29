(Görüntülü) TAKSİM'DE YILBAŞI GECESİ ATLI POLİSLER DE GÖREV YAPACAK

(Görüntülü) TAKSİM'DE YILBAŞI GECESİ ATLI POLİSLER DE GÖREV YAPACAK

YORUM EKLE
Gönder