(Görüntülü) TAKSİM'DE RÜZGAR VE KARLA MÜCADELE; ŞEMSİYELER KIRILDI, YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR (ek görüntü)

(Görüntülü) TAKSİM'DE RÜZGAR VE KARLA MÜCADELE; ŞEMSİYELER KIRILDI, YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR (ek görüntü)

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