(Görüntülü) TAKSİM'DE ARAP TURİSTLE OTOBÜSÇÜLER ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Hakan KAYA/İSTANBUL



Taksim Meydanı'nda tur otobüsünde çalışan personeller ile bir arap turist arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.



Taksim Meydanı'nda yabancı turistlere otobüs ile tur hizmeti veren firma personelleri ile bir Arap turist arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tur otobüsünde çalışan personellerin tekme ve tokatlarına maruz kalan Arap turist daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.