Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.
Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan minare külah bölümü yerine yerleştirildi. Külah bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi. Çalışmalar kamerasınca havadan görüntülendi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi.
(Görüntülü) Taksim Camii minaresi külah bölümü yerleştirildi (Havadan)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu. Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan minare külah bölümü yerine yerleştirildi. Külah...
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.
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