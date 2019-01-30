(Görüntülü) Taksim Camii minaresi külah bölümü yerleştirildi (Aktüel Görüntü)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.







Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan minare külah bölümü yerine yerleştirildi. Külah bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi. Çalışmalar kamerasınca havadan görüntülendi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi.