(Görüntülü) Taksim Camii minaresi külah bölümü yerleştirildi (Aktüel Görüntü)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu. Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan minare külah bölümü yerine yerleştirildi. Külah...

(Görüntülü) Taksim Camii minaresi külah bölümü yerleştirildi (Aktüel Görüntü)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.



Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan minare külah bölümü yerine yerleştirildi. Külah bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi. Çalışmalar kamerasınca havadan görüntülendi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi.

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