(Görüntülü) TAKSİM CAMİ İNŞAATINDAKİ DEV VİNÇ SÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Taksim'de cami inşaatı için kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü. Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami işaatında kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü.   

(Görüntülü) TAKSİM CAMİ İNŞAATINDAKİ DEV VİNÇ SÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Taksim'de cami inşaatı için kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü.

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami işaatında kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü. 

 

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