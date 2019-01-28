(Görüntülü) TAKSİM CAMİ İNŞAATINDAKİ DEV VİNÇ SÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Taksim'de cami inşaatı için kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü. Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami işaatında kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü.