(Görüntülü) Taksici ile UBER sürücüsünün kavgası kamerada

Anıl UÇAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da UBER sürücüsü ile taksici, turiste sahte dolar verildiği iddiası nedeniyle kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Eminönü'nde UBER sürücüsü bir taksicinin aracından indirdiği turiste para üstü olarak sahte dolar verdiğini iddia etti. UBER şoförü, turiste polise gitmesini söylediği sırada olay yerine taksi sürücüsü geldi. Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı İddiaları kabul etmeyen taksi şoförü ile UBER sürücü arasındaki sözlü tartışma önce küfürleşmeye daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga dakikalarca sürdü.