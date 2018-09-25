(Görüntülü) Tahliye edilen 2 apartmanda teknik inceleme yapılacak

KONYA'da bodrum katındaki kolonlardaki hasar nedeniyle tahliye edilen bitişik 2 apartmanda teknik inceleme yapılacak. İncelemenin ardından büyük bir olasılıkla apartmanların yıkılması yönünde karar çıkacağını belirten Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın, ''Bina 1982 yılında yapılmış. Bir kolon tamamen yük taşıyamaz hale gelmiş. Kendi taşıyamadığı yükü diğerlerine aktardığı için de onlarda da hasar oluşmuş. Teknik incelemenin ardından ne yapılacağı yönünde karar verilecek. Benim şahsi görüşüm, yıkılması yönünde karar çıkabilir'' dedi. Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Çayüstü Sokak'ta giriş katında dükkanlar olan, 4'er katlı, 16 daire bulunan bitişik 2 apartmanda oturanlar, dün akşam saatlerinde bodrum kattaki kolonların bazılarında hasar olduğunu fark etti. Apartman sakinleri belediyeye haber verdi. Belediye, AFAD ve İnşaat Mühendisleri Odası ekipleri, incelemede binanın yıkılma tehlikesi olduğunu belirledi. Bunun üzerine apartmanların tahliye edilmesine karar verildi. Apartman sakinleri valizlerini toplayıp apartmanları tahliye ederek yakınlarının evlerine gitti. Kalacak yeri olmayanlar da AFAD tarafından kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi. Apartmanlara herhangi bir giriş çıkış yapılmaması için polis ve zabıta önlem alırken, yapılar da mühürlendi. Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın, apartmanlarda dün yaptıkları ilk incelemede yıkılma riskine karşı, can kaybı yaşanmaması için tahliye kararı verildiğini hatırlattı. 'KOLONUN BİRİ YÜK TAŞIYAMAZ HALDE' Apartman kolonlarında uzman ekip tarafından detaylı teknik inceleme yapılacağını belirten Akın, şunları söyledi: ''Bina 1982 yılında yapılmış. Zemin ve bodrum betonarme, 4 katı da yığma olarak yapılmış karma bir binadır. Bodrum katındaki bir kolon tamamen yük taşıyamaz hale gelmiş. Kendi taşıyamadığı yükü diğerlerine aktardığı için de onlarda da hasar oluşmuş. Uzman ekip tarafından teknik inceleme yapılacak. Yapılan incelemenin ardından yıkılması ya da güçlendirilmesi konusunda rapor hazırlanacak ve rapor kat maliklerine sunulacak. Benim şahsi görüşüm, yıkılması yönünde karar çıkabilir. Takviye olacaksa da çok güçlü bir takviye yapılır." Konya'da 2004 yılında 92 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı faciasını hatırlatan Akın, ''Fark edilmeseydi ikinci bir Zümrüt faciası olabilirdi. Bu tür yapılar ülkemizde çok. Özellikle 'İmar Affı' ile bu tür yapıların çoğu affedilir hale geldi. Elimize bomba aldık. Ne belediyeler ne de meslek odaları olarak bu durumdan çok da hoşnut değiliz'' diye konuştu.

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