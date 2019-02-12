(Görüntülü) Tabuta sarılan Merve'den annesine Allah'a emanet ol meleğim

Bursa'da, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak, tedavi altına alındığı hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Feride Savaşoğlu (48) son yolculuğuna uğurlandı. Savaşoğlu için memur olarak 14 yıl görev yaptığı İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törende annesinin tabutuna sarılıp gözyaşları döken kızı Merve?nin Senin için yaşayacağım, Allah'a emanet ol meleğim sözleri yürek burktu.

Merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi?nde karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 çocuk annesi Feride Savaşoğlu, yoğun bakıma alındığı hastanede yaşama 4 gün tutunabildi. Gece yaşamını yitiren Feride Savaşoğlu için 14 yıl görev yaptığı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Eşi Murtaza Savaşoğlu, kızı Merve Savaşoğlu, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan'ın yanı sıra Savaşoğlu'nun çalışma arkadaşlarının katıldığı törende kızı Merve Savaşoğlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Çevresindekilerin desteğiyle ayakta duran Merve Savaşoğlu'nun annesin tabutuna sarılıp gözyaşları dökerken söylediği Senin için yaşayacağım, Allah'a emanet ol meleğim sözleri herkesi duygulandırdı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Savaşoğlu'nun organlarının başka bir cana umut olduğunu belirterek Yardımsever kişiliği ile tanınan arkadaşımız vefatıyla da başka bir cana umut oldu. Ailesinin onayıyla alınan karaciğeri İzmir'de acil çağrı ile organ bekleyen bir vatandaşımıza Ege Tıp Üniversitesi?nde nakledildi. Kendisi, vefatıyla bizi derin bir hüzne boğmuş olsa da yapılan organ bağışı ile başka bir canda ve kalbimizde yaşamaya devam edecektir dedi.

Feride Savaşoğlu, ikinci vakti Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesi kırsal Osmaniye Mahallesi?nde toprağa verildi.