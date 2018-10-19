(Görüntülü) Tabiat Parkı'ndaki çöplüğe klipli tepki

Selçuk BAŞAR/SÜRMENE (Trabzon), () - MİMAR Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nü 2011 yılında 1'incilikle tamamlayan ressam Gökçe Erhan, yaşamını sürdürmek için memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine geldi. Evine yakın Çamburnu Kutlular Katı Atık Tesisi'nden yayılan kötü kokudan rahatsız olan Erhan, Tabiat Parkı alanındaki 10 yıldır çöp depolanan tesisi protesto için bölgenin görüntüleri ve fotoğraflarıyla klip hazırladı. "Çöpler depolanarak değil, geri dönüşümle kazanılmalı" diyen Erhan'ın klibi sosyal medyada ilgi gördü. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi ve gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması, uzun süreden beri çözülemeyen çevre sorunu olmaya devam ediyor. Soruna çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize ile ilçe belediyeleri, 'Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ni (TRAB-Rİ-KAB) kurdu. Birlik, bakanlıklar ve belediyelerin katkıları ile Trabzon'un Sürmene ilçesi Kutlular mevkisinde, deniz seviyesinden 290- 340 metre yüksekte, kıyıdan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çöp depolama alanı oluşturdu. Mevcut çöp depolama alanının kapasitesinin dolması üzerine, yeni çöp depolama alanı açıldı. 2007 yılında katı atık depolanmaya başlanan ve yaklaşık 10 yıl ömür biçilen alanın dolması üzerine çöpler için bölgede yeni çöp depolama alanı daha oluşturuldu. Yetkililerin, yeni alanda çöpler için çevreye kötü koku yaymayacak şekilde ayrıştırıcı ve enerji üreten modern sistem kurmayı hedeflediği belirtildi. 11 yıldır çöp depolanan alan, yeni alanın da oluşturulmasıyla çevreye kötü kokular yayıldığını öne süren ilçe sakinlerinin tepkisine yol açtı. ÇÖP TESİSİNE KLİPLE TEPKİ Dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan Çamburnu Tabiat Parkı'nın da güneyinde yer almasıyla sürekli tartışmaların odağı olan çöp depolama alanına, çevrede oturanların tepkisi sürüyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nü 2011 yılında 1'incilikle tamamlayan ressam Gökçe Erhan, mezun olduktan bir süre sonra memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine gelerek, burada yaşamaya karar verdi. Erhan, evinin yakınında bulunan Çamburnu Kutlular Katı Atık Tesisi'nden çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız oldu. Gökçe Erhan, ilçede Tabiat Parkı alanında yer alan ve 10 yıldır çöp depolanan tesisi protesto amacıyla bölgenin görüntüleri ve fotoğraflarıyla klip hazırladı. Erhan'ın hazırladığı klip, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgi gördü. Geçen yıl, tepkilere neden olan çöp depolama tesisleri için çevre sorunları konulu resimleriyle sergi açan Erhan, çöp depolama yönteminin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmeye çalışmıştı. 'ÇAMBURNU ÇÖP FELAKETİYLE KARŞI KARŞIYA' Çöp tesisinin 2018’de kapanacağı bilgisiyle ümitlendikleriniİ ancak kapanmadığı ve yakın yerde yeni depolama alanı açıldığını belirten Gökçe Erhan, Çamburnu'nun çöp felaketiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çamburnu Tabit Parkı'nın, Türkiye'de Sarıçam'ın denize ulaştığı nadir yerlerden olduğuna dikkat çeken Erhan, "2012 yılında kapatılacak tesis 2018'de hala varlığını katlanarak büyüyerek devam ettirmekte. 2018'de tesisin kapatılacağı söylenmişti. Mevcut Kutlular'da bulunan dolum alanına depolama işi taşarak devam etmektedir. Bunun yanında mevcut alana yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Gökçesu bölgesinde yeni ek lot inşası yapılmaktadır" diye konuştu. 'ÇAMBURNU VAHŞETLE İÇ İÇE' Çöplükten gelen ağır kokunun ve belirli saatlerde derelere akıtılan atık sularının yaşadıkları Tabiat Parkı'nı cehenneme çevirdiğini kaydeden Erhan, şunları söyledi: "Çamburnu vahşetle iç içe yaşıyor. Tüm çöplüklerin insanlık sorunu olduğunu düşünüyorum. Hepimize bir sorumluluk düşüyor. Ben kendi yerelimden ülkenin geneline doğru bir yol izlemekteyim. Burada korkunç bir olay yaşanıyor. Şehirlerin ürettiği çöpler bir yerlere gidiyor. Bunların nereye gittiğini gösteren bir örnektir Çamburnu. İstiyorum ki hepimiz bu kliple birlikte biraz daha bir şeylerin farkına varalım. Kendi sorumluluklarımızı görelim ve yerine getirelim. Bu köy bu vahşetle iç içe yaşıyor ve eğer ülke olarak genel olarak hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmezsek bu vahşet çoğalarak büyüyecek. Bunu durduracak kişiler, kişilerin kendileridir. Her ufak çaba büyüyerek ve birleşerek başarılı bir sonuca ulaşır, diye düşünüyorum. Bu klip de buna bizi getirecek bir adımdır."