(Görüntülü) Suudi başkonsolosu havalimanına götürdüğü öne sürülen araç geri döndü

Gülseli KENARLI Akın ÇELİKTAŞ - İstanbul () - SUUDİ Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında başkonsolosluk konutunda arama yapılacak. Konsolosluk konutu önünde hareketlilik devam ediyor. Öğlen saat 14.15 sıralarında bir araç konsolosluk konutundan çıktı. Aynı araç 17.30 sıralarında geri geldi. Araçta şoför dışında kimsenin olmadığı görüldü. Aracın Suudi başkonsolosu havalimanına götürdüğü öne sürüldü.