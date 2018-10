(Görüntülü) Suudi başkonsolosluğu önünde "Kaşıkçı" açıklaması (1)

* Turan Kışlakçı, "Dünyanın çeşitli yerlerinden bazı siyasi, liderler, aydınlar ve entelektüeller Pazartesi günü yapacağımız açıklamamıza katılacak. Eğer ceset de bugün, yarın bulunursa onunla ilgili de açıklamamız olacak" Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili "Eğer dünya kamuoyunun bir baskısı olmasaydı, bu kadar gündeme gelmeseydi belki bir şekilde örtbas edebileceklerdi. Ama Türkiye'nin başarılı bir şekilde bu işi yönetmesi, dünya kamuoyunun ciddi baskısı Suudi Arabistan'ı bu açıklamaya itti" dedi. Kışlakçı, gazeteci Kaşıkçı için cuma günü cenaze töreni planladıklarını da belirtti. "BU ELİ KANLI KATİLLERİN PLANLARI VARDI, AMA BOZULDU" Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yapan Kışlakçı, 18 gün önce Kaşıkçı'nın burada öldürüldüğünü ifade ederek " Değerli dostum, gazeteci, düşünür ve Türk Arap Medya Derneğinin üyesi Cemal Kaşıkçı burada eli kanlı katillerce katledildi. Hem de insanlık tarihinin gördüğü en vahşi şekilde. Bu eli kanlı katillerin planları vardı, ama bozuldu. İlk günlerde kaçırıldığını düşünerek, öldürülmesinin kimseye bir fayda sağlayamayacağına inanarak, Saad Hariri'nin kaçırılmasını hatırlayarak bu kapıdan çıkacağına inandık. Ancak üçüncü günün sonunda bize güvenilir kaynaklardan ısrarla gelen bilgilerin ışığında ümitlerimiz kayboldu ve Cemal'in vahşice öldürüldüğünü biz de kabullenmek zorunda kaldık. Bu gerçeği de 4'üncü günden itibaren tüm dünyaya sizlerin aracılığıyla duyurduk. Cemal'in ölümü sadece bölgenin değil, tüm dünyanın dikkatini çekti. 18 günden beri dünyadaki her ana haber bülteninin ilk sıradaki haberi oldu. Biz Türk Arap Medya Derneği olarak tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren, ekonomik ilişkilerini yeniden gözden geçiren, Riyad Ekonomik forumuna katılımlarını iptal eden tüm devlet adamlarına, iş adamlarına, politikacılara da teşekkür ediyoruz. Ama en büyük teşekkürü de bütün bu süreci müthiş bir özveri ve diplomasiyle yöneten, bize olan desteklerini her an hissettiğimiz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a borçluyuz" dedi. Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında, 18 gün boyunca her gün farklı bir hikayeler uydurulduğunu iddia eden Kışlakçı, "Bakın eğer dünya kamuoyunun bir baskısı olmasaydı, bu kadar gündeme gelmeseydi belki bir şekilde örtbas edebileceklerdi. Ama Türkiye'nin başarılı bir şekilde bu işi yönetmesi, Dünya kamuoyunun ciddi baskısı Suudi Arabistan'ı bu açıklamaya itti. Hatta 2. gün Muhammed Bin Selman Bloomberg televizyonuna çıktı, bütün dünyanın gözünün içine baka bir yalan söyledi" diye konuştu. " ÜÇ GÜN İÇERİSİNDE CENAZEYLE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZ OLACAK" TAM Başkanı Turan Kışlakçı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Bu iş burada bitmedi. daha yeni başlıyor. Bugün buradan bütün dünyayı göreve çağırıyoruz. Cemal için adalet istiyoruz. Cemalin katillerinin bunun cezasını çekmesini istiyoruz. Ancak sadece 18 adamın değil, bunlara emir veren iradenin de cezalandırılmasını istiyoruz. Müslümanların arasına fitne sokan, dünyada dinimiz İslamın algısını hiç hak etmediği biçimde bozan, tüm zamanların en büyük terör eylemini gerçekleştiren, özgür gazeteciliğe umarsızca saldıran bu iradenin de hesap vermesini istiyoruz." Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kışlakçı," Biz, Suudi yönetimine adaleti sağlamalarını söyledik. Bu olaydan sonra cesedin de yakında çıkacağını söylüyorum. Bu aşamadan sonra, parçalandı, öldü... Burada, konsoloslukta bir adamın öldüğü kabul edildi. Dünyanın bütün liderleri bu konu üzerine artık düşünmeli. Eğer bunun üzerini örterlerse, bu şu demek; dünyada herkes konsoloslukta istediği adamı öldürülebilir.Bütün hikayeler Cemal'in öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı yönünde. Dünyanın çeşitli yerlerinden bazı siyasi, liderler, aydınlar ve entelektüeller Pazartesi günü yapacağımız açıklamamıza katılacak. Eğer ceset de bugün, yarın bulunursa onunla ilgili de açıklamamız olacak." dedi. Cuma günü bir cenaze töreni planladıklarını da ifade eden Kışlakçı, "Cemal bey Amerika'da yaşamak istiyordu. Fakat evlendikten sonra bazen buraya gelip gitmek istiyordu. Aileyle görüşüyoruz şu anda. Karar vereceğiz hangi gün cenaze olacağına. Törene, ailesi, kızları ve çocukları gelebilir. Biz şu anda günlük görüşüyoruz. Nerede olduğunu bazımız biliyor. Saklı değil. Üç gün içerisinde cenazeyle ilgili açıklamamız olacak" diye konuştu.