Özden ATİK/ İSTANBUL, () GAZETECİ Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanlarının ifadesi alınıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruştarmada Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen çalışanların ifadesine başvuruluyor.
(Görüntülü) Suudi Başkonsolosluğu çalışanları savcılıkta ifade veriyor (1)
Özden ATİK/ İSTANBUL, () GAZETECİ Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanlarının ifadesi alınıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen...
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