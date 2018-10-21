(Görüntülü) Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketlilik

Harun UYANIK/İSTANBUL,()-KAYIP Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu hareketli anlar yaşandı. Konsolosluğa ait bir araçta getirilen 3 valiz konsolosluğa alındı.

(Görüntülü) Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketlilik

Harun UYANIK/İSTANBUL,()-KAYIP Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu hareketli anlar yaşandı. Konsolosluğa ait bir araçta getirilen 3 valiz konsolosluğa alındı.

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