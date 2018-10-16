Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 9 saat süren inceleme yapılmıştı. Polisin bugün de Suudi Arabistan Başkonsolosunun konutunda arama yapacak. Arama yapacak polis ekipleri, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden yola çıktı.
(Görüntülü) SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUK KONUTUNDA ARAMA YAPACAK EKİP YOLA ÇIKTI (1)
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 9 saat süren inceleme yapılmıştı....
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL
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