(Görüntülü) SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUK KONUTUNDA ARAMA YAPACAK EKİP YOLA ÇIKTI (1)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda  9 saat süren inceleme yapılmıştı....

(Görüntülü) SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUK KONUTUNDA ARAMA YAPACAK EKİP YOLA ÇIKTI (1)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda  9 saat süren inceleme yapılmıştı. Polisin bugün de Suudi Arabistan Başkonsolosunun konutunda arama yapacak. Arama yapacak polis ekipleri, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden yola çıktı.

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