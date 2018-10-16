(Görüntülü) SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUK KONUTUNDA ARAMA YAPACAK EKİP YOLA ÇIKTI (1)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL



Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak.



Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 9 saat süren inceleme yapılmıştı. Polisin bugün de Suudi Arabistan Başkonsolosunun konutunda arama yapacak. Arama yapacak polis ekipleri, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden yola çıktı.