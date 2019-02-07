(Görüntülü) Sürücü hatalarına havadan tespit, karada ceza

DENİZLİ'de trafik polisleri, havadan drone destekli trafik uygulaması yaptı. Emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan sürücüler, havadan tespit edilip, oluşturulan kontrol noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı. 16 sürücüye toplam 2 bin 490 lira para cezası kesildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı. Trafik akışının yoğun olduğu noktalardan Ulus Caddesi'nde drone uçuran polis ekipleri, telefonla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüleri tespit etti. Pamukkale Üniversitesi Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasında trafik kurallarını ihlal eden sürücüler durduruldu. Yaklaşık yarım saat süren denetim kapsamında, emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye 108'er lira, telefonla konuşan 6 kişiye ise 235'er lira para cezası kesildi. HAVADAN DENETİMLER ARTACAK Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han, trafikte yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Şehir içinde yapılan denetimlerde drone kullanımını arttırdıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Han, "Trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerimiz devam ediyor. Drone ile şehir içinde de sürücü hataları, özellikle emniyet kemeri ve telefon kullanımı gibi trafik ihlallerini tespit ediyoruz. Bu denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek. Şehir içinde drone uçuşuna müsait olan her alanda drone ile denetimlerimiz olacak. Bununla birlikte bizim sivil görevlilerimiz de var drone olmadığı yerlerde sivil ihbarlı denetimlerimiz devreye giriyor. Bu görevlilerimiz, çeşitli kavşaklarda, caddelerde görev alıyor ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit ediyor" diye konuştu.

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