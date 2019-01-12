(Görüntülü) "Suriye’ye dönenler Türkiye'deki akrabalarını çağırıyor"

ESENYURT Belediyesi’nin organizasyonuyla ilçede yaşayan 35’i çocuk, 80 Suriyeli daha ülkesine döndü. Suriye'ye dönen vatandaşların Türkiye'deki akrabalarını çağırmasının dönüş taleplerini artırdığını belirten Yabancılar İrtibat ve Destek Ofisi Müdürü Pınar Sezgin Tekin, "Ülkesine dönmeyi bekleyen 200’e yakın vatandaş var. Biz her hafta bir kafileyi gönderiyoruz" dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesi, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini hızlandırdı. Esenyurt Belediyesi’nin organizasyonu ile ülkelerine kesin dönüş yapan 35’i çocuk 80 kişilik bir Suriyeli grubu daha memleketlerine uğurlandı. Türkiye’den ayrılmanın burukluğunu yaşayan Suriyeliler eski belediye binasının önünden Esenyurt Belediyesi’ne ait 2 otobüse binerek, ülkelerine dönmek üzere Kilis Öncüpınar ve Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı. Otobüsleri ve yiyecek ihtiyaçlarını Esenyurt Belediyesi tarafından karşılanan Suriyeliler uğurlanırken eşyaları da farklı bir araçla gönderildi. Memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeli aileler, Cumhurbaşkanına ve Türk halkına teşekkürlerini dile getirdi. Memleketlerine dönen Suriyelilerin yakınları ise vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı EŞİNİ TÜRKİYE’DE KAYBETTİ Türkiye'ye birlikte geldiği eşini 2 yıl önce doğumda kaybeden Muharrem Muhammed, Suriye'ye yalnız dönmenin burukluğunu yaşadı. Eşinin mezarının Türkiye'de kalacağını belirten Muhammed, "7 yıl önce eşim ve üç çocuğumla birlikte iç savaştan kaçıp Türkiye’ye geldim. Burada savaşın izlerini silmeye çalıştım. 2 yıl önce dördüncü çocuğumun doğumunda eşimi kaybettim. Şimdi 4 öksüz çocukla ülkeme dönüyorum. Eşimin mezarı Türkiye’de kalacak. Bize Türkiye'de iyi davranıldı. Öncelikle Allah Tayyip Erdoğan’dan ve Türk milletinden razı olsun. Bizim akrabalarımız Suriye'de ve bizi de çağırıyorlar. Şimdi memleketimizde yeniden bir düzen kuracağız” dedi. Muhammed’in annesi Friel İsmail gözyaşları içinde "Gelinimi burada kaybettim. Onunla geldik, onsuz dönüyoruz. Allah mekanını cennet etsin” sözleriyle duygularını anlattı. İç savaştan kaçıp ailesiyle birlikte Türkiye’ye sığınan Ali Veli ise "6 yıl önce Türkiye’ye geldim. Şuan Halep’e dönüyorum. Suriye'ye döneceğim için heyecanlıyım. Buraya geldiğimde bir çocuğum vardı ve şuan dört çocuğumla dönüyorum” dedi. ÖNCE GİDENLER AKRABALARINI ÇAĞIRIYOR Temizlenen bölgelere gönderilen Suriyelilerin geride kalanların ülkelerine dönmesinde büyük etkisinin olduğunu söyleyen Esenyurt Belediyesi Yabancılar İrtibat ve Destek Ofisi Müdürü Pınar Sezgin Tekin, "Şuan 80 kişilik bir kafileyi gönderiyoruz. Gidenlerle birlikte toplam gönderdiğimiz sayı 5 bin 20 kişiyi bulmuş oluyor. Bizim buradan uğurladığımız vatandaşları orada Kızılay ve AFAD ekipleri karşılıyor. Geçiş izin belgeleri düzenlendikten sonra ülkelerine dönüyorlar ve temizlenmiş bölgelere yerleştiriliyorlar. Şuan yaklaşık 200’e yakın bekleyen var ve biz artık her hafta göndermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kesin dönüş işlemleri için İl Göç İdaresi’ne başvuran Suriyeli sığınmacılar, sığınmacı kimliklerini iade edip yol izin belgesi alıyorlar. Bu vatandaşlar, prosedür gereği ülkelerine döndükten sonra 5 yıl boyunca Türkiye’ye tekrar geri dönemiyorlar.

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