(Görüntülü) Suriyeli Fatma, pusette öldü

Adana'da 1 ay tedavi görüp taburcu edildiği hastaneye annesi tarafından kontrole götürülen Suriye uyruklu 3 yaşındaki Fatma El Sahra, bebek arabasında hayatını kaybetti.

İddiaya göre Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşayan Emine Albarı'nın kızı Fatma El Sahra, 1 ay boyunca hastanede tedavi gördü. Taburcu edilen küçük kız, bu sabah yeniden rahatsızlandı. Anne Albarı da kızını bebek arabasına koyarak, aynı hastaneye kontrole götürdü. Annenin iddiasına göre burada doktorlar tarafından muayene edilen Fatma El Sahra'yı annesi yeniden bebek arabasına koyup, eve gitmek için yola çıktı. Anne kısa süre sonra kızının hareket etmediğini fark edip, çevredekilerden yardım istedi. Hemen olay yerine gelen sağlık ekibi, çocuğu ambulansa alarak müdahale etti. Ancak Fatma El Sahra'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne gözyaşlarına boğulurken, polise haber verildi. El Sahra'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bebek arabası yol kenarında kalan çocuğun ölümüyle ilgili polis, soruşturma başlattı.