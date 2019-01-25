(Görüntülü) Suriyeli aile evlerinde saldırıya uğradı 1 çocuk öldü, anne ve 2 çocuğu ağır yaralı

(Görüntülü) Suriyeli aile evlerinde saldırıya uğradı 1 çocuk öldü, anne ve 2 çocuğu ağır yaralı

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