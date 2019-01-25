(Görüntülü) SURİYE GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN - İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL () Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Suriye bayraklı 'Capt Abeda' adlı kargo gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na saat 10.00 sıralarında gidi.  80 metre uzunluğunda...

(Görüntülü) SURİYE GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN - İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL ()

Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Suriye bayraklı 'Capt Abeda' adlı kargo gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na saat 10.00 sıralarında gidi.  80 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 1.5 saat süren Boğaz geçişinin ardından Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarına demirledi.

 

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