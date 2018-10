(Görüntülü) Sur'da terör mağduru ailelerin konutları için kura çekildi

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hendek-barikat operasyonları sırasında evleri zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutlardan 723'ü, kurayla sahiplerine teslim edildi. Kura töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Sur'da yaşanlardan sonra bu tahribatı, ihanetin yıkımını ortadan kaldırmak için 1 milyar lirayı aşkın bir yatırım yaptık. Daha çok yapacağız, ötesini de sizler için yapacağız. Çünkü biz teröre karşı bu duruşu sergileyen Diyarbakır'ın her türlü hizmeti hak ettiğini düşünüyorum" dedi. Sur ilçesinin 6 mahallesinde 2015-2016 yılları arasında terör örgütü PKK tarafından kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması amacıyla, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sırasında evleri zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutların bir kısmı daha tamamlandı. Merkez Kayapınar ilçesindeki Çölgüzeli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 723 konutun hak sahiplerine teslim edilmesi için kura çekimi yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekim törenine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ve aileler katıldı. 'SİZLER DİK BİR DURUŞ SERGİLEDİNİZ' Kura çekimi öncesinde konuşan Vali Güzeloğlu, vatandaşların desteğiyle terör örgütünün ihanet planını bozduklarını söyledi. Güzeloğlu, şunları kaydetti: "Bizim inancımız, yaşatmak ve şüphesiz var etmektir. Onların zihniyeti de imha etmek ve bu millete ait bütün değerleri yok etmektir. Devletimizin kararlılığıyla, sizlerin desteğiyle terör örgütü ve bütün işbirlikçilerin bütün ihanet planlarını bozduk. O açtıkları çukurlara onları gömdük. Hiçbir terör örgütü ve işbirlikçisinin ne Diyarbakır'ın ne de Türkiye'nin huzurunu bozmasına izin vermedik, hep birlikte izin vermeyeceğiz. Her birinizin evini, sahip olduğu değeri, geçmişinizden gelen bütün birikimlerinizi, hatıralarınızı yok ettiler. İstedikleri ve bekledikleri, bu huzursuzluğun Diyarbakır'da ve Türkiye'nin her köşesinde milletin varlığını tehdit edecek bir boyuta ulaşmasıydı. Sizler dik bir duruş sergilediniz. İlk andan itibaren o ihanet şebekelerine karşı, toprağınıza, devletinize, vatanınıza sahip çıktınız." '1626 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ' Vali Güzeloğlu, hendek operasyonlarının ardından mağdur olan 1626 aileye konut verildiğini ifade ederek, şöyle dedi: "Devlet, mağduriyetinizi, sıkıntılarınızı gidermek için vardır ve hep olacaktır. Biz devleti, milletine hizmet etmek için ve devletin yaşaması milletin yaşamasına bağlı olan bir düşüncenin ürünü olarak görüyoruz. Sur'da yaşananlardan sonra bu tahribatı, ihanetin yıkımını ortadan kaldırmak için 1 milyar liraya aşkın bir yatırım yaptık. Daha çok yapacağız, ötesini de sizler için yapacağız. Çünkü teröre karşı bu duruşu sergileyen Diyarbakır'ın her türlü hizmeti hak ettiğini düşünüyorum. Bugüne kadar gerçekleştirilen uzlaşma sonucunda, bugün çekeceğimiz kuralarla 1626 konut hak sahiplerine verildi. Kendi evini almak isteyenlere de ödemeler yapıldı. Hâlihazırda evini bekleyenlere, her ay 1000 lira kira yardımı yapılıyor. Bugüne kadar 2,5 milyon lira kira yardımı yapıldı. Her ay ortalama 3 bin vatandaşımıza kira yardımı yapıyoruz. Şu an Sur'da 1500 konut ve iş yerinin yapım çalışmaları da sürüyor."

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×