(Görüntülü) SÜPER AY İSTANBUL'DA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ 5 (Havadan görüntüler)

(Görüntülü) SÜPER AY İSTANBUL'DA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ 5 (Havadan görüntüler)

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