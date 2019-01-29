(Görüntülü) Sunucu Özlem Yıldız, oğlunu Uludağ'da jandarmadan teslim aldı

Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ BURSA,() Uludağ'da oğlu Demir Serter ile birlikte tatil yaptığı sırada borçları yüzünden Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarldığı mahkemece tutuklanan Sinan Serter'in eski eşi sunucu Özlem Yıldız, olayın ardından Uludağ'a gelerek, oğlu Demir Serter'i jandarmadan teslim aldı. Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, iddiaya göre borçları yüzünden jandarma ekipleri tarafından oğlunun yanında gözaltına alındı. Uludağ Jandarma Karakolu'nda alınan ilk ifadesinin ardından adliyeye çıkartılan Serter, tutuklanarak Bursa Açık Cezaevine gönderildi. HABERİ ALIR ALMAZ ULUDAĞ'A KOŞTU Kötü haberi alan Serter'in eski eşi ünlü sunucu Özlem Yıldız, İstanbul'dan yola çıkarak Bursa Uludağ'a geldi. Burada jandarma ekiplerinin yanındaki oğlu 10 yaşındaki Demir Serter'i teslim alan Yıldız, bir otele yerleşti. Oğlunun moralini ve psikolojisini düşünen Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter'i kayak yapması için pistlere çıkarttı. Demir Serter, birinci oteller bölgesindeki pistlerde kayak yaparken, ünlü sunucu da bir kafede arkadaşlarıyla birlikte onu izledi. Basın mensuplarının sorularını kabul etmeyen Yıldız, oteline girerek gözden kayboldu.