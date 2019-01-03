(Görüntülü) Süloğlu'nun öğrencileri kaymakamla kitap okuyor

GÖKÇE-Ali Can ZERAY EDİRNE,() Edirne'nin Süloğlu ilçesi Kaymakamı Muhammed Akın, başlattığı 'Son dersin son 15 dakikasında kitap okuma' etkinliğinde her gün okullara giderek, sınıfta öğrencilerle birlikte kitap okuyor. Akın, 21'inci yüz yılın en büyük sorunun okuduğunu anlamamak olduğunu belirterek, Öncelikle biz bu projeyi eğitimi iyileştirmesi amacıyla başladık. Artık günümüzde 21'inci yüz yılın en önemli sorunu okuduğumuzu anlayamamak. Atalarımız ağaç yaşken eğrilir demiş. Amaç okuduğumuzu farklı yorumları, kitaplardan öğrenerek kendi yorumlarımızı oluşturabilmek. Kendimize bir yol haritası çizebilmek. Fikir çatışmalarından kendimize bir yol yaratmak dedi. Süloğlu ilçesine 7 ay önce atanan Kaymakamı Muhammed Akın, ilçede okuma alışkanlığını kazandırmak için okullarda, 'Son dersin son 15 dakikasında kitap okuma' etkinliği başlattı. Günlük programına gideceği kitap okuma etkinliğine göre düzenleyen Akın, okullara elinde kitabıyla giderek, sınıfta sıraya oturup, öğrencilerle birlikte kitap okuyor. İlk, orta ve lisede yaklaşık 400 öğrenci bulunan Süloğlu ilçesinde, kitap okuma etkinliğine öğrenciler büyük ilgi gösterdi. İlçe Milli eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, okul müdürleri, sınıf öğretmeninin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler istediği kitabı okuyor. Kaymakam Muhammed Akın, 21'inci yüz yılın en büyük sorunun okuduğunu anlamamak olduğunu belirterek, Öncelikle biz bu projeyi eğitimi iyileştirmesi amacıyla başladık. Artık günümüzde 21'inci yüz yılın en önemli sorunu okuduğumuzu anlayamamak. Atalarımız ağaç yaşken eğrilir demiş. Amaç okuduğumuzu farklı yorumları, kitaplardan öğrenerek kendi yorumlarımızı oluşturabilmek. Kendimize bir yol haritası çizebilmek. Fikir çatışmalarından kendimize bir yol yaratmak. Biz, Kaymakamlık olarak, önce İlçe Milli Eğitim Müdürü sonra idarecilerimizle, daha sonra öğretmenlerimizle okuma üzerinde anlaştık, her gün koordineli olarak, üç okulumuzda son 15 dakika ders saatlerinde kitap okumaya karar verdik dedi. 'ÇOCUKLAR DA AİLELER DE MUTLU' Kitap okuma saatlerinde toplantı ve benzeri programlarını öğrencilerle kitap okuma etkinliğine göre ayarladığını belirten Akın, şunları söyledi Biz bu kitap okuma havada kalmasın dedik, biz planlarımızı kitap okuma programına göre ayarladık. Programlarımızı buna göre ayarlıyoruz. Biz toplantı yapacaksak iş ile alakalı, toplantıyı bu saate göre ayarlıyoruz. Onun dışında tüm öğretmenlerimiz koordine olarak, tüm öğrencilerimiz her gün kendi okullarında bulunan kütüphanelerden, sınıf rehber öğretmenleri bir liste çıkarıyor. Mesela bir arkadaşımız bugün okuyacağı kitabı belirliyor, bir hafta sonra kontrol ediliyor bu arkadaş kitabın neresinde diye. Bu kitaplar her okulumuzun kendine ait kütüphaneleri var, oradan temin ediliyor. Kütüphanelerimiz çok zengin kitaplarla dolu. Hatta okullarda ikinci kütüphanelerimizi kurmaya başladık. Herkes bağımsız kim ne okumak istiyorsa o kitabı okuyor. Yaklaşık 2 aydır bu proje devam ediyor. Ben burada olduğum sürece bu kitap okuma projemiz devam edecek. Liseli öğrencilerle başladık, bugün ortaokuldayım, yarın ilkokullarla başlayacak ve tekrar liseye döneceğiz. Ben şöyle bir şey gördüm burada okunan kitap bir haz bıraktı diye eve gidince çocuklar kitap okuyor. Aile çocuklarını kitap okuduğunu görünce çok mutlu oluyor. Ben 10 aileden bir aileyi kazanabilir, onları da kitap okumaya sevk edebilirsem, toplumda bir çığır açılabilir mi Açılabilir. Bunlar zor şeyler değil. Bir kişiden 10 kişi, 10 kişiden 100 kişi, böyle belki de milyonlara ulaşabiliriz. Biz 1 kişi bile kazansak bu bizim için kardır. Cumhurbaşkanımız emriyle yaptığımız Millet Kıraathanesi'nde içine hazırladığımız kütüphaneyle sıra artık okumaya geldi. Hemen okullarımızın yanında kıraathaneler. Akşamları aileler çocuklarını almaya geldiklerinde havalar soğuk mesela geçip orada dışarıda bekleyeceğine, gözüne bir kitap çarpar oturduğu yerde çayını içer, çayını içerken kitabını okur. Bugün 15 dakikayla başlar yarın belki o aile yarım saatliğine, bir saatliğine gelecek. Ertesi gün bakmışın eşini almış gelecek. Bu iş bir büyüme işi inşallah hakkını veririz. 'KİTAP OKUMAK BİZİ ÇOK GELİŞTİRDİ' Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden İkra Nur Güven, kitap okumanın kendilerini geliştirdiğini belirterek,Kaymakam bey ile kitap okumaya başlayınca heyecanlandım. Kitap okumaya başladığımdan bu yana daha akıcı konuşuyor ve sorguluyorum. Kitapta sözsüz iletişimimizi konuşuyor. Duygularımızı konuşmadan ifade ettiğimizden bahsediyor. Ben çok güzel şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. Kitap okumak bizi çok geliştirdi. Derslerde daha sorgulayıcı ve akıcı konuşmaya başladık dedi. Öğrencilerden Aleyna Kınalı ise Kaymakam bey ile kitap okuyoruz. Kitabın 85'inci sayfasındayım. Kitap okumayı çok seviyorum, yaklaşık 55 sayfa kaldı. Kitap bir kızın hayatını anlatıyor dedi. 'AİLELERİMLE OKUYORUM PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ' Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, öğrencilerle başlayan okuma alışkanlığı etkinliğinin ailelerinin de katılımıyla devam etmesini istediklerini söyledi. Yılmaz, 2018-2019 eğitim öğretim yılında sayın kaymakamız öncülüğünde başlattığımız kitap okuma etkinliğimiz lise öğrencilerimizle başladı, Cumhuriyet Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencilerimizle devam ediyor. İlçemizde bütün şubelerimizi ziyaret edip öğrencilerimizle birlikte kitap okuyoruz. Burada öğrencilerimize kitap okumayı öğütlemekle birlikte kendileriyle kitap okumanın hazzını yaşıyoruz. Günlük planlarımızı son dersin 15 dakikasına göre ayarlıyoruz. Hem öğrencilerimizle birlikte oluyoruz. Bu projenin devamında, 'Ailelerimle okuyorum' projesini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Buradaki okuma faaliyetlerinin evde devam etmesini istiyoruz. Bu projeye 400 öğrenci ile katılım sağlıyoruz dedi.