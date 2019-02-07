(Görüntülü) Şule Çet davasında yeni görüntüler ortaya çıktı - EK (Lavaboda kan olduğu iddia edilen lekeler)

(Görüntülü) Şule Çet davasında yeni görüntüler ortaya çıktı - EK (Lavaboda kan olduğu iddia edilen lekeler)

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