(Görüntülü) Sulak alanda temizlik yaptılar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle Gölköy Kovalık Sulak Alanı'na gezi düzenlendi. Sulak alanda plastik ve cam şişeler başta olmak üzere çevreye atılan çöpler tepki çekerken, evreciler tarafından bölgede temizlik yapıldı.

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Bodrum Yarımadası'nın tek sulak alanına dikkat çekmek amacıyla gezi düzenledi. Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği, merkezi İzmir'de olan Doğa Derneği üyeleri, çevreci ve duyarlı vatandaşlar etkinliğe katıldı. Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü'nden bir grup yetkili ise bölgede incelemelerde bulundu. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinlikte, Gölköy Kovalık Sulak Alanı'nda, plastik ve cam şişeler başta olmak üzere çevreye atılan çöpler tepki çekerken, çevreciler tarafından bölgede temizlik yapıldı. Ayrıca yürüyüş gerçekleştirildi, bölgenin tarihi ve doğal yapısı hakkında bilgiler verildi.

Gölköy Sulak Alanı'nın Bodrum Yarımadasının tek lagünü olduğunu belirten Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Levet Erkol, bir tehlikeye dikkat çekerek, Denizle bağlantısı olan hem tatlı su ekosistemi hem de tuzlu su ekosisteminin bir araya geçtiği önemli bir sulak alan. Ancak 1960'lı yıllardan itibaren başlayan insan faaliyetleri sonucunda doğal yapısını kaybetmiş durumda. Buraya dikkat çekmek ve geleceğe taşıyabilmek için bir araya geldik. Bu bölgedeki hurma türü, dünyanın sadece bu bölgesinde yetişiyor. Etrafındaki yapılaşma ve su rejimine yapılan müdahaleler nedeniyle, hurmalığın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu alanın hem Gölköy Sulak Alanı'nın hem de bu hurmalığın korunması için ciddi rehabilitasyon ve restorasyon projeleri üretilmesi gerekiyor dedi.

ARAZİ RANTI ELEŞTİRİSİ

Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevreği Derneği yöneticilerinden Nur Alnıak ise, Bugün çok etkilendim. Eskiye dair varlıkların bugün burada olmadığını gördüm ve elimden geldiğince bu sulak alanı yaşatmaya ve insanlara anlatmaya devam edeceğim dedi. Sulak alanda eskiden yılan balıkları ve su kaplumbağalarının yaşadığını belirten Cüneyt Karaloğlu ise Burası defalarca kurutulmaya kalkışıldı, ekosistemi tahrip edildi. Hala direniyor ve varlığını sürdürmeye çalışıyor ama üstündeki olumsuz baskı kalkmış değil. Yaklaşık 40 senedir bu böyle devam ediyor. 40 senedir hem o hurmalık alan yok edilmeye çalışıldı hem de bu sulak alan kurutularak arazi rantına açılmaya çalışındı. Burayı bir türlü var olan kendi değerleriyle kullanabilmeyi akıl edemediler dedi.

Etkinliğe katılanlarla birlikte bölgeye gelen minik çevrecilerden 9 yaşındaki Adem Demir, Çevreye çöp atmak yerine fidan diksinler derken, kuzeni 10 yaşındaki Evren Demir ise, Bugün çevreyi temizliyoruz her yere çöp atmışlar ve bütün ağaçları kesmişler dedi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sonunda kolları sıvayan çevreciler, bölgeden çoğunluğu plastik atık olmak üzere, poşetlerce çöp toplandı.