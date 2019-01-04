(Görüntülü) Su dolu çukura düşen otomobildeki kadını, aynı yerde kaza yapan 2 genç kurtardı





Halit YILMAZ SORGUN (Yozgat), () YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde önünde takla atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyonunu çevirdiği otomobil yol kenarındaki su birikintisine girdi. Suya gömülen araçta boğulma tehlikesi geçiren sürücü Leyla Fakılı'yı (30), aynı noktada refüje çarpan cipin sürücüsü ve arkadaşı kurtardı.Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Mükremin Köyü mevkisinde meydana geldi. Sorgun yönüne giden Musa Açıkel (54) yönetimindeki 66 HN 056 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Bu sırada aynı yöne giden Leyla Fakılı'nın kullandığı 06 BEG 493 plakalı otomobil, önünde kaza yapan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında açılan çukurda oluşan su birikintisine girdi. Leyla Fakılı, 2 metre derinliğindeki suya gömülen araçta boğulma tehlikesi geçirdi.



Bu sırada aynı noktada kontrolden çıkan Emre Gököz (24) yönetimindeki otomobil, refüje çıkarak durdu. Yara almadan kurtulan Emre Gököz ve yanında bulunan arkadaşı Okan Gümüşbıçak (25), suyun içindeki aracı fark edip müdahale etti. Suya giren iki genç, otomobilin arka camını kırarak Leyla Fakılı'yı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan Leyla Fakılı ve diğer otomobilin sürücüsü Musa Açıkel, çağrılan ambulans ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suya düşen otomobil vinç yardımıyla çıkarlırken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.