(Görüntülü) Su birikintisinde yüzen ördekler kırmızıya boyandı

smail ÖZTÜRK YALOVA,() Yalova'nın Gazioasmanpaşa Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde boş arazideki kırmızı renkli su birikintisi dikkat çekti. Suyu gören mahalle sakinleri paniğe kapıldı. Konunun belediyeye bildirilmesinin ardından, ekipler bölgeye gelerek sudan numuneler aldı. Kırmızı su ile dolan alanda yüzen ördekler de kırmızı renge boyandı. Kırmızıya boyanan ördekleri ve kırmızı suyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Belediye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre su birikintisi son yağışlardan sonra oluştu. Suyun renginin ise kırmızı boya karışmasından olabileceği belirtilirken, yine de tedbir amaçlı inceleme yapıldığı bildirildi. Yapılacak laboratuar incelemeleriyle su birikintisindeki kırmızı rengin kaynağı belirlenecek.