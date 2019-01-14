(Görüntülü) Su baskını sonrası, cefayı sefaya çevirdiler (Yeniden)

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesine bağlı Sulhiye Mahallesi'nde kar yağışının ardından etkili olan yağmur, su baskınlarına neden oldu. Tıkanan rögarlar nedeniyle mahalle merkezi göle dönerken, gençler yaşanan cefayı, traktör şambrelini kendilerine bot yaparak, sefaya döndürdü. Gençler, göle dönen arazide tur attı. Geçtiğimiz hafta yağan karın ardından hafta sonu başlayan yağmur nedeniyle İnegöl’e bağlı Sulhiye Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Mahalle meydanındaki boş bir arazi de suyla dolarak, göle döndü. 1,5 metreye ulaşan derinlik nedeniyle hem tıkanan rögarı açmak hem de eğlenmek isteyen mahalleli gençler, ilginç bir eğlenceye imza attı. Samet Alper, Samet Atik ve Fırat Baykoz, bir traktör şambrelini şişirip, bot olarak kullandı. Boş arazide oluşan gölette tur atarak eğlendi. Samet Alper, “Mahallemizde su baskını meydana geldi. Bu nedenle rögarlar tıkandı. Mahalleli gençler olarak bu sorunu çözmek istedik. Bunun için böyle bir şey yaptık. Rögarları bu şekilde açamayacağımızı anlayınca işi eğlenceye çevirdik. Ama yetkililerden bu sorunun bir an önce çözülmesini ve çare bulmalarını istiyoruz” dedi.