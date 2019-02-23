(Görüntülü) Sporcular, sokak hayvanları için kış ortasında kulaç attı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 'sokak hayvanları' ana temasıyla yapıldı.



Datça Belediyesi'nin organizasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye Yüzme Federasyonu ve gönüllülerin katkılarıyla ilçe merkezindeki Taşlık Plajı'nda, 'Şiddeti değil, sokak hayvanlarını besle' sloganıyla 13'üncü Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu düzenlendi. 4'ü Yunan ve 4'ü Türkiye'de yaşayan 8 yabancının da bulunduğu toplam 405 sporcu maratona katıldı. Programa göre Kumluk Plajı'nda saat 11.00'de başlaması planlanan yüzme maratonu, hava muhalefeti nedeniyle 14.00'te başlayabildi. Maratonun çıkış işareti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ve Datça Kaymakamı Mesut Çoban tarafından verildi.



'HAYVAN YASASI MUTLAKA DEĞİŞMELİ'



Büyükşehir belediye Başkanı Gürün, maratonun 13 yıldır hiç aksatılmadan gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu an kış ortasındayız ve bu mevsimde bile Datça gelmeye, görmeye yaşanmaya ve keşfedilmeye açık bir ilçemizdir. Muğla'da turizm sezonu süresini uzatmak istiyoruz. 3- 4 ayla sınırlı kalmayalım, 5- 6 aya çıkaralım, diyoruz. Datça'da iki hafta önce yapılan Badem Çiçeği Festivali ve bugünkü etkinliği, kış turizmi adına çok önemsiyoruz" dedi. Maratonun sokak hayvanları adına düzenlenmesinin önemli olduğunu söyleyen, hayvan yasasının ise değiştirilmesi gerektiğini belirten Gürün, "Hayvan sahiplerinin besledikleri hayvandan sorumlu olmaları, onları evlatları gibi üzerlerine geçirmeleri gerekir. Yeni yavruların da sorumluluğu alındığı takdirde sorun ancak çözüme kavuşabilir" diye konuştu.



KIŞ MARATONU İÇİN ÇOK UYGUN



Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise 13 yıl önce 13 sporcu ile başlayan maratonun bu yıl yüzlerce sporcuyla yapılıyor olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Uçar, "Bu etkinliğin uzun yıllar sonsuza kadar devam edeceğini umut ediyorum. Türkiye'nin birçok yeri kar altında iken, insanlar sokağa palto ile çıkamazlarken, Datça'da hava ve su sıcaklığının 16- 17 derece olması kış yüzme maratonu için çok uygun koşullar sağlıyor" dedi.



DERECELER BELLİ OLDU



Maratonda kısa parkurda 1500 metre erkeklerde Raul Gnaga, 25 dakika 5 saniyeyle birinci, Samet Yılmazer 25 dakika 7 saniyeyle ikinci, Emre Aydoğdu ise 25 dakika 23 saniyeyle üçüncü oldu. Aynı kategoride kadınlarda Ayça Akgül 25 dakika 52 saniyeyle birinci, İmren Uyar 25 dakika 57 saniyeyle ikinci ve Aşina Ateşalp ise 26 dakika 32 saniyeyle üçüncü oldu.



Uzun parkur 3 bin metre erkeklerde ise Şehran Kartal 45 dakika 36 saniyeyle birinci, Uğurcan Özer 47 dakika 27 saniyeyle ikinci ve Turgut Esen 47 dakika 48 saniyeyle üçüncü oldu. Aynı kategoride kadınlarda Hilal Zeyneb Saraç 45 dakika 24 saniyeyle birinci, İpek Koçoğlu 51 dakika 18 saniyeyle ikinci ve Aysu Türkoğlu 51 dakika 46 saniyeyle üçüncü oldu.





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