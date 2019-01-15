(Görüntülü) Sosyal medyadan köy okullarına yardım topluyor

Melis KARAKUZULU İZMİR, () İZMİR'de yaşayan Şule Güloğulları (28), açtığı sosyal medya hesabı aracılığıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki köy okullarında okuyan dar gelirli ailelerin çocukları için yardım topluyor. Bugüne kadar 11 okula yardım gönderen Güloğulları, daha çok insana ulaşarak köy okullarındaki minikleri sevindirmeye devam etmeyi istiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki köy okullarına bireysel olarak yardım yapan Şule Güloğulları, çevresinde de bu tür yardımlarda bulunmak isteyen ancak, nasıl yapacağını bilmeyen insanlar olduğunu görünce, sosyal medyada bir yardım sayfası açmaya karar verdi. 'Dunyayiguzellikkurtaracak2' adıyla bir sosyal medya sayfası açan Şule Güloğulları, neredeyse her hafta, köy okulu öğretmenlerinin ihtiyaç olan eşyaları sayılarıyla birlikte talep etmeleri doğrultusunda, kendisine ulaşan gönüllülerden eşyaları toplayarak bu okullara ulaştırıyor. Şimdiye kadar Van, Muş, Siirt, Batman, Hakkari ve Şanlıurfa illerindeki toplamda 11 okula yardım ulaştıran Güloğulları, köy okulu öğretmenlerinden gelen çocukların mutluluk fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınlayarak, gönüllülerin yaptıkları yardımın ulaştığı yerleri ve miniklerin mutluluklarını görmelerini sağlıyor. Daha çok gönüllüye ulaşıp, yardımları artırarak daha çok çocuğu sevindirmeye devam etmek isteyen Güloğulları, Oraya yolladığımız hiçbir yardım boşa gitmiyor. Bizim kullanmadığımız küçücük bir kalem, yüzüne bakmadığımız bir atkı, eldiven bile orada çok faydalı olabiliyor dedi. DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK Senede bir defa kış aylarına girerken bir okula atkı bere eldiven tarzı kıyafetler yollayarak bireysel yardımlar yapmaya başladığını anlatan Şule Güloğulları, Köy okullarındaki dezavantajlı durumdaki öğrencilerin durumuna içsel olarak üzüldüğüm ve yardım etmek istediğim için başladığım bir şeydi. Sonra, çevremde sosyal sorumluluk duygusu gelişmiş, yardım yapmak isteyen fakat nereye yapacaklarını bilemedikleri için harekete geçemeyen çok fazla insan olduğunu fark ettim. Sosyal medyada 'dunyayiguzellikkurtaracak2' isminde bir sayfa açtım. Daha sonra, daha geniş kitlelere ulaşmayı başardım. Köy öğretmenlerinden sayfaya yardım talepleri geliyor. İhtiyaçlarını, eksiklerini belirleyip İzmir'deki yakın çevremden, arkadaşlarımdan ve ulaşabildiğim herkesten gerekli olan eşyaları topluyorum. Dezavantajlı olan tüm okullara yardım etmeye çalışıyorum fakat genelde Doğu ve Güneydoğu illerinden talep geliyor, bu yüzden bu zamana kadar hep oralara yardım ettik. Yardımlarımız özellikle Muş-Malazgirt, Diyarbakır-Dicle, Van, Kars gibi illere ulaştı. Bir keresinde KPSS'nin olduğu bir okulun çıkışında sınavda verilen kalemleri toplayarak, toplamda 120 kalemi Batman'da bir ilkokula gönderdik diye konuştu. 'YENİ EŞYALARA KARŞI ÖZLEMLERİ VAR' Eşyalara kavuşan çocukların çok mutlu olduğunu gördüklerini belirten Güloğulları şunları söyledi Eşyalarımız köylere ulaştığında öğretmenler bize fotoğraflar ve videolar yolluyor. Çünkü herkes yolladığı yardımın bir yerlere ulaştığını görmek istiyor. Fakat oradaki çocuklarda yeni olan eşyalara karşı bir özlem var. Ne zaman yeni bir eldiven, yeni bir atkı yollasak, öğretmenlerin bana yolladığı fotoğraflarda çocukları kıyafetleri koklarken görüyorum. Yeni eşyaların verdiği mutlulukla onları koklayıp içlerine çekiyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu yüzden elimden geldiğince yeni alınmış ürünler yollamaya özen gösteriyorum. Yardım sürecinde yaşadıkları en büyük sorunun ulaşım sıkıntısı olduğunu söyleyen Güloğulları, Eşya toplama konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çorap, eldiven almaya gidiyoruz ve satış yapanlar bile 'Bu da benden olsun' diyebiliyor. Fakat ulaştırma konusunda kargo ücretleri çok pahalı oluyor. Küçücük bir koliyi bile Doğu Anadolu bölgesindeki herhangi bir yere 50 TL'ye ulaştırıyoruz. Bu yüzden ben eşyaları daha çok otogarlardan otobüs bagajlarında yolluyorum. Bu konuda insanların yardım edenlere karşı daha duyarlı olmalarını istiyorum dedi.