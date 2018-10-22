(Görüntülü) Sonbahar manzarası izlemek için Tunceli'ye akın ettiler-2

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - SONBAHAR'ın gelmesi ile birlikte ağaçların yaprakları çeşitli renklere bürünürken, Tunceli Pülümür'deki Salördek köyünde bulunan Sevgi Ormanları'na Türkiye'nin dört bir yanından turist akını başladı. Her yıl Ekim ayının sonlarına doğru başlayan ve yaklaşık 3 hafta süren yaprakların renk değiştirmesiyle oluşan sonbahar manzarasını yerinde görmek için bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından turist geldi. Salördek Köyü'ne yerli turist akını başlarken ilk kafile, pazar günü köye ulaşarak yağmur altında muhteşem renk cümbüşünü yerinde izledi. Orman içinde yer alan meşe, kavak, çınar ağaçları ile çeşitli mevye ağaçlarının yapraklarının değişik renklere bürünmesiyle birlikte ormanlık alanda birçok renkten oluşan muhteşem bir renk çeşitliliğini dikkat çekiyor. Önce uzak tepelerden ormanlık alandaki renk çeşitliliğini izleyen yerli turistler, daha sonra ormanlık alan içinde gezi yaparak sonbahar keyfini çıkarıyor. Munzur Gezi Arkadaşları grubunun düzenlediği Salördek gezisine katılan 100 kişilik yerli turist grubu, Salördek Köyü Sevgi Ormanları'nın muhteşem manzarası içinde hafta sonu tatili yaptı. 'BURADA YAŞARKEN BELKİ BUNLARIN FARKINDA DEĞİLDİK' Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun Tunceli'nin doğal güzelliği ile Türkiye’nin en güzel illerinden biri olduğunu dile getirdi ve "Burada yaşarken belki bunların farkında değildik. Zor koşullar diye değerlendiriyorduk. Ama metropollleri görünce bu doğa güzelliklerinin farkı daha da öne çıktı. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyorum. Mutlaka bu mevsimde gelip görsünler bu güzelliklerden faydalansınlar" dedi. 'BURASI TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL YERLERİNDEN BİRİDİR' Salördek köyüne gezi düzenleyen ve ilk yerli turist kafilesini getiren munzur Gezi Arkadaşları Grubu Başkanı Haydar Çetinkaya, köyün muhteşem bir sonbahar manzarasına sahip olduğunu belirterek, "Burası Türkiye'nin en güzel yerlerinden biridir. İnanılmaz güzel bir sonbahar manzarası oluşuyor bu aylarda. Ayrıca Türkiye'de sonbaharda en güzel sonbahar renkleri burada görülüyor. Bizler de bugün bu doğal güzelliği arkadaşlarımızla paylaşmak için buraya gezi organazie ettik. Katılım ve ilgi çok güzel. Arkadaşlarımızın doğa karşısındaki hayranlıklarını görmek gerçekten güzel. Bu güzelliği de mutlaka korumak ve yaşatmak geriyor. Bu ülkenin bir değeridir. Herkesin gelip görmeye görürken de zarar vermeden kirletmeden tahrip etmeden gelip görüp gezebilirler" diye konuştu. Geziye katılan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yerli turistler ise Salördek köyü ormanlarına ve oluşan renklere hayran kaldıklarını ve her yıl bu manzaraya görmek için bölgeye geleceklerini söylediler.