(Görüntülü) Şoka giren sürücü güçlüklü sedyeye alındı

Muammer ŞEN KARAMAN () KARAMAN'da otomobile çarpması sonucu başından yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Uysal (23), sedyeye alındıktan sonra kazanın şokuyla sedyeden kalkmak istedi. Güçlükle sakinleştirilen Uysal, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Uysal, yönetimindeki 70 EL 905 plakalı motosikletiyle kavşakta Halil Türkdal'ın (60) kullandığı 70 AG 706 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan ve başında kask bulunmayan Uysal, başına yere çarpması sonucu yaralandı. Yaralı Uysal, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından çevredekilerin yardımıyla sedyeye alındı. Uysal, kazanın şokuyla sedyeden kalkmak istedi. Güçlükle sakinleştirilen Uysal, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uysal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.