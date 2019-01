(Görüntülü) Soğuk hava nedeniyle azalan kan bağışı için seferberlik ilan edildi

SOĞUK havaların kan bağışlarını olumsuz etkilemesiyle kan stoklarının azaldığını açıklayan TürkKızılayı’nınkan bağışıçağrısına Esenler`den destek geldi. İlçedeki okulların bahçelerine kurulan çadırlarda kan veren vatandaşlar kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ın, kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığını belirtmesi ve acil kan bağışı çağrısında bulunması üzerine Esenler Belediyesi"İyilik Senin Kanında Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Kızılay Esenler Şube Başkanı Abdurrahman Bölük, tüm halkı Tuna Mahallesi'ndeki Şehit Emrah Sağaz İlkokulu'nda başlatılan kan bağışı kampanyasına davet etti. Kampanyada ilik nakli bekleyen lösemi hastası 3 buçuk yaşındaki İzmirli Öykü Arin ve diğer lösemi hastası çocuklar için de kan toplandı. “HERKESİ KAN VERMEYE DAVET EDİYORUZ” Kan vermeye gelen 39 yaşındaki Nurcan Tunç,”Kan verdiğim için mutluyum. Tüm insanların kan vermesini tavsiye ederim. Çünkü bir can kurtarılıyor. Bu çok önemli. Herkes gelip kan versin” ifadelerini kullanırken Rıfat Akkaya da,” Bizden kan istiyorlar, biz de veriyoruz. Kızılay’a teşekkür ederiz. Faydalı bir iş yapıyoruz ve herkesi kan vermeye davet ediyoruz” dedi. “İLİK NAKLİ BEKLEYEN ÖYKÜ İÇİN KAN VERMEYE GELDİM” Vatandaşlardan kan bağışı için yardım çağrısında bulunan İbrahim Uğurlu ise,”Esenler Kızılay Derneği’nin böyle bir yardımı var. Biz de elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Ben dün sosyal medyada ilik nakli bekleyen 3 buçuk yaşındaki Öykü için kan vermeye geldim” sözlerini kullandı. “ŞU ANDA BÜTÜN KAN ALMA ÜNİTELERİMİZ DOLU” Kızılay Esenler Şube Başkanı Abdurrahman Bölük,”Geçen hafta genel başkanımız sosyal medyada kan stoklarında ciddi oranda azalmalar olduğunu söyledi. Biz de Esenler Belediyemiz ile birlikte böyle bir kampanya başlattık. Bununla ilgili halkımıza gerekli duyuruları yaptık.Burada bir okulumuzu seçerek kampanyamızı başlattık. Esenler halkı da oldukça duyarlılık örneği gösterdi. Şu anda bütün kan alma ünitelerimiz dolu. İnşallah bugün yeterli sayıya ulaşacağız” dedi. “ORTALAMA HER OKULDAN 150 ÜNİTE BEKLİYORUZ” Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise,” Kan bağış kampanyası bugün okulumuzda başladı. Bu bütün okullarda periyodik olarak devam edecek. Ortalama her okuldan 150 ünite bekliyoruz. Kış aylarından kan bağışıyla ilgili sorun yaşanıyor. Esenler gibikalabalık ve genç nüfuslu ilçelere de iş düşüyor. Biz de belediye olarak böyle bir organizasyonla çok önemli birhayırlı hizmeti yaptığımızı düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×