(Görüntülü) Soğan 7 lira oldu sosyal medya yıkıldı

Umut KARAKOYUN-Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()İZMİR'de kurulan pazarlarda, kilosu 7 liradan satışa sunulan kuru soğan, görenleri hayrete düşürüyor. Vatandaşlar, soğanın dolar ile yarıştığını belirtirek, artık kilo ile değil de tane ile aldıklarını söylerken, artan fiyatlar sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bir kadının boynunda asılı olan soğan ve patetes fotoğrafını 'Ooo, Fatma teyzemin gelini yine düşman çatlatıyor' notuyla paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen ise 15 gün sonra fiyatların düşeceğini ancak kimsenin 1 liraya kadar bir düşüş beklememesi gerektiğini söyledi. İzmir'in Hatay semtinde kurulan Perşembe Pazarı'nda, soğanın tezgahtaki fiyatı 7 liraya kadar çıktı. Patatesin fiyatı da 5 ile 6 lira arasında değiştiyor. Pazara gelen vatandaşlar, özellikle soğanın fiyatını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlardan Serpil Tekin, çok pahalı olduğunu, hiç bu kadar yüksek fiyatlarla karşılaşacağını düşünmediğini belirtti. Pahalı da olsa soğan almak zorunda olduklarını belirten Tekin, "Bir kilo soğanı 7 liradan yiyeceğimi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Doları geçti. Artık kokusu ile yemeği pişireceğiz. Kıymetli, değerini bilmek lazım. 3 haftada bu kadar nasıl yükselebilir. Tarladaki garibim çiftçiden kaç paraya alıyorlar acaba, yazık köylümüze, yazık" diye konuştu. Pervin Durmaz isimli vatandaş da geçen hafta soğanın 5 lira olduğunu ama almadıklarını söyledi. Durmaz, "Şimdi 7 lira, artık sanırım soğan yemeyeceğiz. Gitgide pahalı oluyor. Geçen yıl 1 liraya alıyorduk. Seneye 10 lira mı olur 20 lira mı belli değil" diye konuştu. Vatandaşlardan Kemal Kurt ise "Anlaşılır gibi değil. Altın borsasına dönüştü. Tarım politikaları iflas etti. 'Yiğit muhtaç oldu kuru soğana', derlerdi. Bu artık başka türlü düşünülmeli" dedi. Pazarcılardan Sedat Özcan da fiyatlardan şikayetçi oldu. Artık insanların kilo ile değil tane olarak soğanı aldıklarını söyleyen Özcan, "Alıcı da bulamıyoruz. Biz de şaşırdık, tarihinde ilk kez soğan bu fiyatları gördü. Allah herkesin yardımcısı olsun. Her gün üstüne 50 kuruş, 1 lira zam geliyor. Öyle olunca biz de bunu etikete yansıtmak zorunda kalıyoruz. Kimse alamıyor. Üç tane isteyen de var 5 tane isteyen de. Artık kilo ile soğan satamıyoruz" dedi. Pazar esnafından Yaşar Anatemur da, "Biz de mağduruz ama 2 yıldır mahsuller tarlada kalıyor. Çiftçi çok zor durumda. Bankalara borçlandılar, traktörünü satanlar oldu. Şimdi ürün biraz pirim yapınca isyan etmemek lazım. Çiftçileri de düşünmemiz gerekiyor. Soğan fiyatı yüksek ama yapabileceğimiz birşey yok. Vatandaş fiyatı yüksek buluyor. Alamayıp dönen çok. Poşete koyup, fiyatı görünce bırakıp gidiyorlar" diye konuştu. "15 GÜN SONRA DÜŞECEK" İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, etiketteki fiyatların bir süre daha böyle olacağını ancak 15 gün sonra bu fiyatların düşeceğini belirterek, "Bu fiyatları pazarcı yükseltmiyor. Patates geçtiğimiz yıl 1 liraya bile satılmadı. Ama ne yazık ki satılmıyordu ve çiftçinin zararı oldu. Hepsi iflasın eşiğine geldi. Bu yıla geldiğimizde iklimin karışık olması, çiftçiyi de korkuttu. Zaten parası da kalmadı, bankalara borçlu. Öyle olunca ürün az ekildi. 15 gün daha sürecek böyle ama daha sonra kilosunun 2 lira 50 kuruşa kadar düşeceğini iddia ediyoruz. Çünkü şu anda ürün her yerde yok. Patatesler Adana'dan geliyor. Sebze halinde bu ürünler 5 lira 50 kuruş. Nakliyesi, işçisi derken fiyat artıyor. Bu pazarcının suçu değil. Hepsi işçi. Mazotun listesi 6 lira. İşçi masrafı, su masrafı yüksek. Fiyatlar düşecek ancak 1 liraya kadar inmesi hayal olur" dedi. Patates ve soğanın fiyatı, sosyal medyaya da konu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bir kadının boynunda asılı olan soğan ve patetes fotoğrafını 'Ooo, Fatma teyzemin gelini yine düşman çatlatıyor' notuyla paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.