(Görüntülü) ŞOFÖRDEN 'EMNİYET KEMERLERİNİ TAKMADILAR, ZATEN HEPSİ SARHOŞTU' SAVUNMASI (ARŞİV)

(Görüntülü) ŞOFÖRDEN 'EMNİYET KEMERLERİNİ TAKMADILAR, ZATEN HEPSİ SARHOŞTU' SAVUNMASI (ARŞİV)

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