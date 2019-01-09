(Görüntülü) Siverek’te sağanak etkili oldu

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Aralıksız yağan sağanak nedeniyle bazı kırsal mahallelerde dereler taştı, evlerde su baskını oldu. Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Şekerli Mahallesi'nde de taşan dere adeta nehir görüntüsü oluşturdu. Çok sayıda evin sular altında kaldığı mahallede taşan dere vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.